Gazzetta: “Ahi ahi Ibra. Ansia Milan, lo svedese si infortuna in allenamento”

Gazzetta, al centro della prima pagina odierna l’infortunio di Ibrahimovic, costretto a lasciare l’allenamento per un problema al polpaccio.

ANSIA MILAN- “Ahi ahi Ibra. Ansia Milan, lo svedese si infortuna in allenamento”. Titola così la rosea che poi aggiunge: “Lesione al polpaccio, stagione a rischio. Gli esami stabiliranno se si tratta di stiramento, strappo o rottura del tendine d’Achille. Se Zlatan non potrà tornare in campo ci sarà una grande occasione per Leao“.