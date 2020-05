Infortunio Ibrahimovic: lo svedese lascia Milanello zoppicando

Dopo l’infortunio patito in mattinata, Ibrahimovic ha lasciato il centro sportivo di Milanello sulle proprie gambe ma zoppicando vistosamente

Secondo quanto riportato dall’inviato di Sky Beppe Di Stefano Ibrahimovic avrebbe lasciato da poco Milanello camminando vistosamente.

«Ibra si è fermato nel corso dell’allenamento, un caddy l’ha preso e trasportato negli spogliatoi dove ha ricevuto le prime cure e ha fatto una doccia. Lo abbiamo visto lasciare Milanello zoppicando ma senza l’ausilio delle stampelle. In questo momento circola due ipotesi sull’infortunio, la prima riguarderebbe uno stiramento al gemello del polpaccio. In questo caso il tempo di recupero stimato si attesterebbe a non meno di un mese. Invece, nel caso in cui ci fosse l’interessamento del tendine d’achille, lo stop sarebbe ben più lungo»