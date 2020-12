Gazidis: «Milan tornerà quello di un tempo. Avrà il miglior stadio al mondo»

Gazidis è intervenuto ieri al Web Summit 2020 dove ha parlato anche del brand Milan. Parole che ovviamente toccano molti argomenti

IL MONDO DIGITALE- «Numerosi studi dimostrano che oltre il 90% degli utenti di Facebook utilizzano il cellulare come un secondo schermo, mentre guardano un evento in TV, soprattutto i più giovani. Raggiungere e coinvolgere i tifosi e quel tipo di audience, attraverso piattaforme digitali e coinvolgenti è fondamentale, dato che quegli stessi canali non esistevano anche solo 5-10 anni fa. Ovviamente, tutto questo rappresenta un’enorme opportunità per il calcio, anche grazie all’enorme potenziale che il mondo del Pallone offre in termini di contenuti».

BRAND MILAN- «La questione fondamentale è il brand: il Milan è il quinto club più seguito al mondo, segno che il marchio Milan è riconosciuto ovunque. In realtà la dimensione del nostro business è molto inferiore ai primi quattro in questo momento e questo rappresenta una grande opportunità in termini di crescita potenziale. Lo stesso vale per il calcio italiano. Nei prossimi anni vedremo private equity ed altre importanti realtà globali che entreranno nel nostro calcio per cercare di sfruttare questo tipo di opportunità».

QUESTIONE STADIO- «Quello dello stadio è un progetto davvero eccitante. Come detto in precedenza, l’esperienza della partita allo stadio è e rimarrà centrale e le persone continueranno a cercare l’interazione umana, il contatto con gli amici. Le esperienze digitali che ho citato non sono in contrasto con la live experience, anzi, cercano di esaltarla e migliorarla. Milano merita il miglior stadio al mondo e noi glielo daremo».

UEFA E LEGA- «Da parte nostra, stiamo facendo di tutto per far sì che il Milan sia presente in tutte le discussioni importanti, sia con la UEFA, la FIFA, la Lega, ecc. È fondamentale essere una parte attiva di questo tipo di discussioni. Per nostra fortuna, abbiamo già un’influenza notevole, dato che la parola ‘Milan’ ha un significato molto importante nel mondo del calcio e vogliamo continuare ad usare la nostra influenza e la nostra posizione privilegiata».

SULLA CRESCITA DEL MILAN- «Se il Milan tornerà ai fasti di un tempo? Ne sono assolutamente sicuro. Noi abbiamo un progetto speciale, con una squadra giovane, la più giovane tra i cinque principali campionati europei, che sta facendo un calcio bello da vedere. Sono convinto che, una volta provveduto a fornire questo club con le giuste condizioni per far bene, il Milan volerà».