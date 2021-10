Gazidis Milan: l’Ad chiamato ad una serie di sfide. Ecco quali

Ivan Gazidis finalmente sta meglio. L’Ad rossonero sarà in Italia per affrontare una serie di questioni complesse. Il punto della situazione

Ivan Gazidis sta meglio. Questa è la buonissima notizia che riguarda l’Ad del Milan, alle prese con un tumore alle gola che però sembra decisamente migliorare. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il dirigente sudafricano sarà in Italia nei prossimi giorni per affrontare una serie di impegni piuttosto complessi, con dei nodi da sciogliere.

In primis, la questione legata a Franck Kessié: il Milan non andrà oltre i 6 milioni più bonus proposti, si cercherà di ammorbidire le richieste di Atangana. Dopodiché, non può mancare il discorso di mercato, relativo agli innesti da inserire in squadra durante la sessione invernale; Passando poi per il rinnovo di Pioli, in cui verrà probabilmente ritoccato l’ingaggio di 2 milioni di euro; Ed infine lo stadio: i rossoneri aspettano il via libera del Comune per procedere con la seconda fase. Gazidis in Italia avrà l’agenda decisamente piena.