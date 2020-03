Gazidis: in mente una rivoluzione, ma i numeri non lo sostengono

L’uomo di Elliott non ha portato incrementi alle casse, ma c’è fiducia

Gazidis a oggi non convinto. Il suo operato non sorride a livello di introiti e quello che sicuramente contava fare non è stato fatto. La società non si preoccupa al momento, Elliott ha totale fiducia in lui e nella sua idea di rinnovamento.

Via anche Maldini? A breve la risposta dell’ex capitano

Nonostante l’emergenza Coronavirus, sono giorni di riflessione in casa Milan. Su tutti Paolo Maldini. L’ex capitano dovrà a breve prendere una scelta. Proseguire con il progetto o lasciare tutto e dedicarsi ad altro?