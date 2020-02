Gazidis alla GdS: «Nel Milan remiamo tutti nella stessa direzione»

Ivan Gazidis ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha dichiarato che tutti nel Milan hanno lo steso obiettivo

Dopo le tante voci su incomprensioni dirigenziali e una differenza netta di pensiero tra Gazidis e il duo Boban-Maldini è arrivata oggi la smentita dall’ad rossonero in prima persona. In un intervista alla Gazzetta dello Sport, Gazidis ha dichiarato che al Milan c’è un solo progetto e si ragiona in una sola direzione, tutti insieme. ecco le sue parole:

«Non ci sono due anime nel Milan. Non è vero. C’è un solo Milan, con un progetto chiaro, sul quale tutti all’interno del club lavorano. Non confondiamo il confronto con lo scontro. Se in un club bastasse il pensiero unico di una sola persona, non ci sarebbe bisogno delle altre.»