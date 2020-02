Gattuso “vendica” il Milan e un po’ anche se stesso

Gattuso vittorioso ieri nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter a San Siro. Un successo che proietta il Napoli in finale

Gennaro Gattuso ieri si è riscattato vincendo 1-0 la semifinale di andata di Coppa Italia in casa dell’Inter tre giorni dopo il successo in rimonta dei nerazzurri contro il Milan nel derby. Una gara che Ringhio, eterno cuore rossonero, avrà sicuramente visto con trasporto e non soltanto a fini lavorativi.

Il gol decisivo di Fabian Ruiz pesa come un macigno in vista della gara di ritorno al San Paolo che proietta così il Napoli verso una finale di Coppa Italia tuttavia ancora virtuale. Una vendetta indiretta da parte di Gattuso nei confronti di chi, Elliott e non solo, non ha creduto in lui nonostante il quinto posto della passata stagione. A giocarsi l’altro posto in finale saranno Juventus e Milan, avversarie questa sera sempre a San Siro, e siamo sicuri che “Ringhio” vedrà anche questa.