Gattuso: «Turnover? Ci ho già sbattuto i denti quando al Milan…»

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa di un particolare sul turnover riguardante la sua esperienza al Milan

Gennaro Gattuso ha così parlato della sfida contro l’AZ Alkmaar di Europa League, ecco le sue parole:

«Sicuramente ci saranno 3-4 giocatori che scenderanno in campo tra quelli che non hanno giocato contro l’Atalanta. Ci ho già sbattuto i denti, ho provato a cambiare 8 giocatori quando ero al Milan ma così si mette in difficoltà anche chi gioca. Non cambierà 9-10 giocatori, in Europa League non faremo tanto turnover».