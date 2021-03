Gattuso soddisfatto di un recupero importante in vista del Milan

Gennaro Gattuso ha recuperato un giocatore importante in vista della sfida Champions contro il Milan di Pioli

Gennaro Gattuso ha portato a casa la vittoria contro il Bologna per rimanere in scia della zona Champions. Il Napoli ha recuperato pienamente Osimhen, il punto di riferimento che è mancato per diverse settimane in attacco. Ringhio è soddisfatto del rientro in vista della sfida decisiva contro il Milan.

Intanto i partenopei stanno cercando di recuperare anche Lozano, la cui presenza nella prossima giornata rimane fortemente in dubbio.