Gattuso alla Rai: «Soddisfatto della vittoria ma i cori contro la squadra sono stati vergognosi. Playoff? Parlate con chi fa i regolamenti»

Gattuso, CT dell’Italia, ha analizzato alla RAI la sofferta vittoria ottenuta contro la Moldavia: le sue dichiarazioni

Dopo la vittoria per 0-2 contro la Moldavia, che ha permesso all’Italia di proseguire il suo cammino verso i Mondiali 2026, il CT Gennaro Ivan Gattuso ha analizzato la prestazione ai microfoni della Rai, affrontando anche la questione spinosa della contestazione.

SULLA PRESTAZIONE DELL’ITALIA

«Ho visto un’Italia che ha giocato, siamo stati là e loro non hanno mai tirato in porta. Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto quello che dovevamo e dato minutaggio a dei ragazzi. Mi dispiace per i cori che ho sentito, è una vergogna. Pensiamo a lavorare, andiamo avanti».

SULLA DELUSIONE PER I CORI CONTRO LA SQUADRA

«Sì, perché è il momento di stare uniti. La squadra sta combattendo in campo e venire in trasferta sentire tifosi che contestano la squadra non lo accetto. Noi comunque andiamo avanti».

SUL CAMBIO DI COPPIA D’ATTACCO

«Va bene, mettere 11 giocatori nuovi dal primo minuto non è facile. Oggi pensavo che potevamo pure perderla, invece complimenti per quanto fatto».

SUL PERCORSO QUALIFICAZIONI E LE DIFFICOLTÀ

«Non dovete chiederlo a me, ma a chi fa i gironi e le regole. Nel ’94 c’erano due squadre africane, adesso otto. Ai nostri tempi, la miglior seconda andava direttamente ai Mondiali. Le difficoltà ci sono e lo sappiamo bene».