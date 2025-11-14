Gattuso, sfogo sul Mondiale: «Ai miei tempi era diverso. Oggi andiamo ai playoff»

Gattuso in conferenza stampa dopo Italia-Moldavia si è sfogato verso il regolamento di qualificazione ai Mondiali

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale Italiana, si è sfogato apertamente sulla questione qualificazioni ai Mondiali. L’Italia guidata prima da Luciano Spalletti e successivamente dallo stesso tecnico ex Milan, ha conquistato 18 punti su 21 disponibili. E chiuderà il girone di qualificazione nel match contro la Norvegia in programma domenica a San Siro.

Potenzialmente con sette vittorie e una sconfitta gli azzurri saranno comunque costretti a giocare i playoff di marzo 2026 per provare ad accedere al Mondiale in programma negli Stati Uniti la prossima estate. Il ct ha sottolineato come in passato non fosse così, ha analizzato la situazione in conferenza stampa.

LE PAROLE – «Nel 1994 ai Mondiali c’erano solamente due squadre africane, adesso se ne qualificano otto. Ai miei tempi la miglior seconda andava ai Mondiali. Oggi abbiamo 18 punti e andremo a fare i playoff».