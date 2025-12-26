Gatti Milan: la Juve fa muro all’offerta rossonera. Retroscena e tutti i dettagli

Gatti Milan, il club rossonero ha avanzato alla Juve una proposta di prestito con diritto di riscatto per il difensore: no dei bianconeri

Il calciomercato invernale del Milan si scontra con la prima vera resistenza di rilievo. Come riportato da Daniele Longo, la dirigenza rossonera ha rotto gli indugi presentando un’offerta ufficiale alla Juventus per Federico Gatti, ma la risposta arrivata da Torino è stata un secco e perentorio “no”.

Gatti Milan, i dettagli dell’offerta

Il Milan, seguendo la strategia di sostenibilità tracciata da Furlani e Tare, ha proposto ai bianconeri una formula che non prevede impegni economici immediati:

La formula: Prestito con diritto di riscatto.

Prestito con diritto di riscatto. Le cifre: Sebbene l’importo del riscatto non sia stato reso noto, la Juventus considera la formula del prestito non idonea per un giocatore che ha un contratto blindato fino al 2030 .

Sebbene l’importo del riscatto non sia stato reso noto, la Juventus considera la formula del prestito non idonea per un giocatore che ha un contratto blindato fino al . La posizione della Juve: Il club bianconero, complice l’infortunio di Rugani e l’emergenza difensiva che sta colpendo anche la squadra di Spalletti, non contempla la cessione di Gatti, ritenendolo un perno fondamentale della rosa attuale.

Il pressing di Allegri

Nonostante il rifiuto, la pista non può dirsi ancora definitivamente tramontata. Massimiliano Allegri sta spingendo con forza per riavere il suo ex pupillo, convinto che la grinta e la conoscenza della difesa a tre di Gatti siano gli elementi necessari per blindare la porta di Maignan nel girone di ritorno. I rumors di mercato suggeriscono che il Milan potrebbe tornare alla carica inserendo contropartite tecniche come Koni De Winter o Samuele Ricci per ammorbidire la posizione della “Vecchia Signora”.