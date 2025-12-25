Calciomercato Milan, muro Juventus per Gatti: la strategia di Igli Tare si complica. Segui gli aggiornamenti

Il mercato invernale dei rossoneri entra in una fase di stallo per quanto riguarda il rinforzo del pacchetto arretrato. La ricerca di un centrale affidabile da regalare a Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che ha fatto della solidità difensiva il suo marchio di fabbrica, ha portato la dirigenza di via Aldo Rossi a bussare alle porte della Torino bianconera. Tuttavia, l’obiettivo Federico Gatti, il grintoso difensore della Nazionale italiana noto per il suo temperamento e la sua fisicità, sembra destinato a rimanere un miraggio per il Diavolo.

Il rifiuto della Juventus: le parole di Balzarini

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il giornalista Mediaset Gianni Balzarini, profondo conoscitore delle dinamiche del club torinese, ha spento gli entusiasmi della società meneghina. Secondo l’esperto, la risposta alla proposta avanzata da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan celebre per la sua determinazione nelle trattative, è stata un “no” categorico.

“Il Milan lo ha chiesto in prestito per sistemare la difesa, ma la Juve dice no. Assolutamente no”, ha dichiarato Balzarini. Le ragioni dietro questa chiusura sono molteplici. In primis, la volontà della Juventus di non rinforzare una concorrente diretta nella corsa ai posti Champions. In secondo luogo, pesa la situazione di Gleison Bremer, il possente centrale brasiliano leader della difesa bianconera, che sta gradualmente rientrando dopo un lungo infortunio. Privarsi di Gatti lascerebbe il tecnico della Vecchia Signora scoperto in caso di intoppi fisici del titolare.

Cifre e prospettive: il futuro della difesa rossonera

Nonostante il muro alzato dai bianconeri, esiste una condizione (al momento impossibile) per sbloccare l’affare. Balzarini ha infatti sottolineato che solo un’offerta fuori mercato potrebbe far vacillare la Juventus: “Se il Milan impazzisce e offre 25-30 milioni, allora parliamone”.

Questa valutazione appare fuori dalla portata della strategia attuale del Diavolo. Igli Tare e la proprietà sembrano intenzionati a operare con la formula del prestito, cercando di preservare il budget per i grandi investimenti previsti nel 2026. Massimiliano Allegri dovrà quindi attendere che il proprio DS valuti profili alternativi, magari guardando a mercati esteri dove le opportunità low-cost potrebbero risultare più accessibili. La caccia al “muro” difensivo per i meneghini continua, ma la pista che porta a Gatti appare ormai tramontata.