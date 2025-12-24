Gatti, Allegri insiste per portarlo al Milan: Spalletti avanza la richiesta. C’è l’ipotesi di uno scambio

Gatti è nel mirino del Milan di Massimiliano Allegri, spunta l’ipotesi di uno scambio nel calciomercato invernale

Le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate dal quotidiano Repubblica, delineano uno scenario sorprendente che vede protagoniste Milan e Juventus. Al centro della vicenda non ci sono solo i calciatori, ma anche le precise richieste tecniche degli allenatori, pronti a ridisegnare gli equilibri delle proprie rose in vista della prossima stagione.

Allegri punta sulla solidità di Federico Gatti

Massimiliano Allegri, il tecnico livornese noto per la sua filosofia pragmatica e l’attenzione maniacale alla fase difensiva, avrebbe individuato in Federico Gatti il rinforzo ideale per i rossoneri. Il difensore centrale, classe 1998, si è distinto negli ultimi anni per una fisicità prorompente e un temperamento da guerriero, doti che lo hanno reso un pilastro della retroguardia bianconera e un punto fermo della Nazionale.

Il Diavolo è alla ricerca di profili che possano garantire affidabilità e leadership, e il profilo dell’ex difensore del Frosinone sembra rispondere perfettamente alle esigenze tattiche di Allegri, desideroso di blindare la porta della formazione meneghina.

La risposta di Spalletti: l’obiettivo è Samuele Ricci

Sul fronte opposto, Luciano Spalletti, l’allenatore toscano celebre per il suo calcio propositivo e la capacità di valorizzare i talenti tecnici, siede ora sulla panchina della Vecchia Signora. La sua priorità per il centrocampo risponde al nome di Samuele Ricci. Il giovane metodista, attualmente in forza al Torino e tra i prospetti più interessanti del calcio italiano, è un regista moderno dotato di visione di gioco e grande pulizia nei passaggi.

Spalletti vede in Ricci il volano ideale per dettare i tempi della manovra bianconera, trasformandolo nel fulcro di un centrocampo che necessita di qualità e geometrie.

Ostacoli e valutazioni: perché lo scambio è in salita

Nonostante l’interesse incrociato, l’operazione appare tutt’altro che semplice. Il nodo principale resta la valutazione economica dei cartellini. Milan e Juventus dovrebbero trovare un punto d’incontro su cifre.