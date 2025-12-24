Gatti al Milan, cosa filtra dalla Juventus: al momento la volontà sembra chiara. Le ultime

Gatti nel mirino del Milan di Massimiliano Allegri, al momento però l’idea della Juventus sembra piuttosto chiara

Il mercato invernale si scalda con un’indiscrezione che potrebbe scuotere le fondamenta delle due più grandi potenze del calcio italiano. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il Milan avrebbe messo nel mirino Federico Gatti, pilastro difensivo della Juventus. I primi contatti tra la dirigenza di via Aldo Rossi e l’entourage del calciatore sarebbero già avvenuti la scorsa settimana, segnando l’inizio di quello che potrebbe diventare il tormentone dei prossimi mesi.

L’importanza di Allegri: un legame nato in bianconero

Il principale sponsor di questa operazione è senza dubbio Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, noto per la sua filosofia pragmatica e la capacità di costruire difese impenetrabili, ha un legame speciale con il centrale classe 1998. Fu proprio Allegri, durante la sua seconda parentesi a Torino, a intravedere per primo le potenzialità di Gatti, lanciandolo come titolare fisso e trasformandolo da scommessa proveniente dalle categorie inferiori a certezza del calcio nazionale.

Federico Gatti, difensore moderno caratterizzato da una fisicità prorompente, un temperamento da trascinatore e un insospettabile vizio del gol, rappresenta per il Diavolo l’innesto di personalità ideale. La sua storia, fatta di sacrificio e gavetta, lo ha reso uno dei profili più amati dai tifosi e rispettati dagli avversari.

Il muro della Juventus e le ambizioni rossonere

Nonostante il forte interesse dei meneghini, la trattativa si presenta tutt’altro che in discesa. La Vecchia Signora, al momento, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo numero 4. Per il club torinese, Gatti è considerato incedibile, un elemento cardine del progetto presente e futuro su cui non si accettano, per ora, discussioni.

Tuttavia, il pressing dei rossoneri potrebbe farsi asfissiante. La volontà di Allegri di riabbracciare il suo “discepolo” a Milanello potrebbe spingere la dirigenza a un investimento importante. I tifosi del Diavolo restano alla finestra, sognando un colpo che garantirebbe grinta e solidità a un reparto arretrato che punta a tornare ai vertici assoluti.