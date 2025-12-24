Gatti, non solo Ricci come opzione: spunta un'altra ipotesi

Gatti al Milan, spunta un’altra opzione per lo scambio, non solo Samuele Ricci. Potrebbe esserci un ritorno in bianconero

L’asse di mercato tra Milano e Torino torna a farsi rovente in vista della sessione invernale. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, si starebbe delineando l’ipotesi di uno scambio tra il Milan e la Juventus, con nomi di primo piano pronti a cambiare casacca. Al centro della trattativa c’è la volontà di Massimiliano Allegri, il tecnico rossonero che, per blindare la propria difesa, avrebbe puntato con decisione un suo vecchio pupillo.

Allegri vuole Gatti: un muro per i rossoneri

L’obiettivo numero uno del club meneghino è Federico Gatti. Il difensore centrale della Juventus, classe 1998, è un calciatore che incarna perfettamente il temperamento e la forza fisica richiesti dal Diavolo. Noto per la sua grinta inesauribile e per l’abilità nel gioco aereo (che lo rende pericoloso anche nell’area avversaria), Gatti rappresenterebbe l’innesto di personalità ideale per la retroguardia di Allegri, il quale ne apprezza da sempre la capacità di lettura e il coraggio nei duelli individuali.

Le contropartite: Ricci o il jolly De Winter

Per arrivare al centrale bianconero, i rossoneri starebbero valutando diverse pedine di scambio. La prima opzione porta a Samuele Ricci, talentuoso centrocampista classe 2001. Ricci è un regista moderno, dotato di una visione di gioco cristallina e di una pulizia tecnica che lo hanno reso uno dei giovani più promettenti del panorama italiano. Sotto la guida di Luciano Spalletti alla Juventus, potrebbe diventare il perno di una mediana tecnica e dinamica.

Tuttavia, nelle ultime ore è emersa con forza anche la candidatura di Koni De Winter. Il difensore belga, cresciuto proprio nel vivaio bianconero, è un profilo estremamente duttile, capace di agire sia da centrale che da terzino destro. De Winter unisce una notevole struttura fisica a una buona velocità di base, caratteristiche che lo rendono un profilo moderno e affidabile.

Strategia e liste UEFA

Oltre all’aspetto tecnico, lo scambio potrebbe essere guidato da ragioni burocratiche. L’inserimento di giocatori formati nel vivaio o nel campionato italiano è fondamentale per la compilazione delle liste UEFA e Serie A. In questo senso, lo scambio Gatti-De Winter permetterebbe a entrambe le società di ottimizzare gli slot a disposizione senza perdere qualità tecnica. I contatti tra le parti proseguono, con il Diavolo deciso a regalare ad Allegri la solidità necessaria per la seconda parte di stagione.