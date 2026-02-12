Gatti, Moretto rivela: «C’è stata anche la telefonata di Max Allegri. Ascolterà offerte in estate»

Gatti accostato al Milan, c’è stata anche una chiamata con Allegri, Matteo Moretto fa chiarezza sul suo futuro

Nel corso della sessione invernale di calciomercato, Federico Gatti è stato accostato al Milan. I rossoneri poi, complice anche l’esplosione di De Winter, hanno deciso di restare così in difesa. Sulla questione ha fatto chiarezza Matteo Moretto sul suo canale YouTube:

LA SITUAZIONE GATTI – «Gatti ha un contratto in scadenza nel 2030, da poco rinnovato, ma ha avuto possibilità di lasciare la Juve durante il mercato invernale. Non è arrivata però l’offerta giusta».

TELEFONATA CON ALLEGRI – «C’è stata anche la telefonata di Max Allegri per capire la situazione, ma poi non c’è stata unanimità nel mondo Milan per procedere con un’offerta scritta alla Juventus per Gatti che continua ad avere la stima del tecnico rossonero».

IN ESTATE… – «Vi posso dire che la Juventus ascolterà offerte per lui in estate, sicuramente Gatti non è un giocatore incedibile. Se dovesse arrivare l’offerta giusta, il difensore potrebbe lasciare la Juventus».