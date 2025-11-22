Gasperini scherza: «Scudetto? Giusto sognare ma i miracoli non li fa nessuno e l’unico che li ha fatti è finito male»

Gasperini, tecnico della Roma, ha scherzato in conferenza stampa alla vigilia della Cremonese sulle ambizioni scudetto della sua squadra

Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha commentato l’ottimo momento della sua squadra, attualmente in testa alla classifica dopo undici giornate.

Condizione e crescita tecnica

Gasperini ha espresso grande soddisfazione per lo stato di forma dei suoi ragazzi, pur mantenendo un approccio misurato e cauto:

PAROLE – «Tutti i ragazzi sono in una condizione fisica e mentale ottima. Ma non si può parlare di impresa perché sono passate appena undici gare, ma la strada tracciata è molto buona, è positiva. La sensazione è che la squadra sia cresciuta sul piano tecnico. I margini poi sono infiniti, ce l’hanno le squadre top e le altre. Si lavora per quello».

Nessun miracolo: serve realtà e Lavoro

Nonostante il primo posto, il tecnico rifiuta l’idea di casualità e di facili entusiasmi, sottolineando l’importanza della realtà e del lavoro continuo:

«Poi di casuale non c’è nulla. Se siamo primi dopo undici giornate significa qualcosina, ma capiremo meglio qualcosa alla fine del girone d’andata. I miracoli non li fa nessuno. L’ultimo che li ha fatti è finito male… Bisogna solo lavorare e quando dico che bisogna essere liberi di sognare, va ricordato che i sogni che si avverano sono rarissimi e soprattutto è presto perché abbiamo appena iniziato».

Gasperini conclude ribadendo che la posizione in classifica è frutto di un percorso avviato, ma che la vera valutazione potrà essere fatta solo tra qualche settimana.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.