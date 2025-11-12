Connect with us

HANNO DETTO

Gasperini avvisa il Milan e non spegne il sogno scudetto: «Tutti sono liberi di sognare ma ora dobbiamo solo fare questa cosa»

HANNO DETTO

Vanoli si presenta: «Questa sfida non mi fa paura». Omaggio all'ex Milan Pioli e lavoro duro per uscire dalla crisi

HANNO DETTO

Romano smentisce tutto: «Non c'è stato nessun contatto tra il Milan e questo giocatore, non arriverà a gennaio»

HANNO DETTO Social

Compleanno Abate: arrivano anche gli auguri del Milan sui propri profili social - FOTO

HANNO DETTO

Bucchioni su Santiago Gimenez: «È poco lucido e avverte il giudizio di Allegri. Sono però convinto di questa cosa»

HANNO DETTO

Gasperini avvisa il Milan e non spegne il sogno scudetto: «Tutti sono liberi di sognare ma ora dobbiamo solo fare questa cosa»

Milan news 24

Published

38 minuti ago

on

By

Gasperini

Gasperini, tecnico della Roma, ha invitato i tifosi giallorossi a sognare lo scudetto avvisando sia la sua squadra che gli avversari

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, è stato intervistato durante l’edizione delle 20 del Tg1 e ha commentato con cautela, ma senza spegnere l’entusiasmo, il sogno Scudetto che aleggia sulla capitale in questa sosta Nazionali.

Riguardo al sogno tricolore, l’ex tecnico dell’Atalanta ha dichiarato: «Tutti quanti sono liberi di sognare, si può fare tranquillamente. Speriamo che il risveglio sia positivo, però intanto godiamoci questo momento».

Gasperini ha sottolineato l’importanza di crederci, un atteggiamento che vede quotidianamente nella squadra: «Quello sicuramente, perché la squadra, con il loro atteggiamento e il loro comportamento, ogni partita ci crede».

Pur mantenendo la calma, il tecnico ha riconosciuto il valore del lavoro svolto: «Abbiamo fatto sicuramente un ottimo lavoro all’inizio, ora stiamo raccogliendo buoni frutti, ma siamo consapevoli delle difficoltà del campionato».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.