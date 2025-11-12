Gasperini avvisa il Milan e non spegne il sogno scudetto: «Tutti sono liberi di sognare ma ora dobbiamo solo fare questa cosa»

Gasperini, tecnico della Roma, ha invitato i tifosi giallorossi a sognare lo scudetto avvisando sia la sua squadra che gli avversari

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, è stato intervistato durante l’edizione delle 20 del Tg1 e ha commentato con cautela, ma senza spegnere l’entusiasmo, il sogno Scudetto che aleggia sulla capitale in questa sosta Nazionali.

Riguardo al sogno tricolore, l’ex tecnico dell’Atalanta ha dichiarato: «Tutti quanti sono liberi di sognare, si può fare tranquillamente. Speriamo che il risveglio sia positivo, però intanto godiamoci questo momento».

Gasperini ha sottolineato l’importanza di crederci, un atteggiamento che vede quotidianamente nella squadra: «Quello sicuramente, perché la squadra, con il loro atteggiamento e il loro comportamento, ogni partita ci crede».

Pur mantenendo la calma, il tecnico ha riconosciuto il valore del lavoro svolto: «Abbiamo fatto sicuramente un ottimo lavoro all’inizio, ora stiamo raccogliendo buoni frutti, ma siamo consapevoli delle difficoltà del campionato».