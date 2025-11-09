Roma Udinese 2-0: Gasperini primo e in attesa dell’Inter. Il resoconto del match

Roma Udinese 2-0: i giallorossi battono i friulani e si portano in testa alla classifica in attesa della gara tra Inter e Lazio. Il resoconto del match

Nella gara pomeridiana della domenica di Serie A Enilive, la Roma è tornata alla vittoria, superando l’Udinese per 2-0 allo Stadio Olimpico.

I gol che hanno deciso l’incontro sono arrivati grazie al rigore trasformato dal capitano Pellegrini, accostato anche al calciomercato Milan, e alla rete di Celik nella ripresa.

Questi tre punti si rivelano fondamentali per i giallorossi, che compiono un balzo decisivo in classifica: la Roma, infatti, scavalca la coppia Milan-Napoli e si porta da sola in testa al campionato con un vantaggio di due punti. La squadra capitalina lancia così un chiaro segnale alle contendenti.