Gasperini lancia la frecciata al Milan: «Abbiamo perso contro le migliori»

Intervistato da L’Eco di Bergamo, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini non ha perso occasione per lanciare una frecciata al Milan

BILANCIO STAGIONALE – «Siamo contenti del nostro quinto posto e dei risultati che stiamo ottenendo, ma serve crescere soprattutto negli scontri diretti. La squadra non ha mai deluso: abbiamo battuto il Milan, pareggiato con la Juve, ma abbiamo perso contro Inter, Fiorentina, Bologna, Napoli e Lazio. Noi vogliamo assolutamente riconfermarci, e ci troviamo in una situazione dove abbiamo tanti giocatori nuovi: crescendo e rimanendo fedeli al modello Atalanta, dove in un contesto dove le big perdono un sacco di soldi, dall’altra i bilanci della nostra squadra sono ottimi».

TOP E FLOP – «Abbiamo un sacco di giocatori che sono cresciuti parecchio come Holm, De Ketelaere, Miranchuk. Ora è arrivato Hien, Scamacca può fare di più e deve correre di più di quello che sta facendo, Touré sta per rientrare e sono molto curioso di averlo. Se valorizziamo quello che abbiamo possiamo fare grandi cose. Bakker? E’ un ragazzo positivo, e ha i mezzi e le qualità giuste per fare bene. Può darsi che abbia bisogno di un po’ più di tempo per inserirsi: se ci riuscirà avrà i suoi spazi come accaduto per Holm. Sono molto felice per Ruggeri, Scalvini e Carnesecchi: tre ragazzi del settore giovanile».

