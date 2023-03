Gasperini: «Competiamo con gente che ha un miliardo di debiti»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match col Napoli

In conferenza stampa alla vigilia di Napoli Atalanta di Serie A, Gian Piero Gasperini si è soffermato così sul Fair Play Finanziario. Frecciata ad alcuni club da parte dell’allenatore: anche al Milan? Ecco cosa ha detto.

FAIR PLAY FINANZIARIO – «L’Atalanta non può essere confrontata e paragonata ad altre società, perché deve costruirsele in casa per poter investire. Noi, con centinaia di milioni di utili, siamo costretti a competere con gente che ha un miliardo di debiti. Con la differenza di un miliardo e mezzo essere lì in alto mi rende molto soddisfatto. Per questo dico che stiamo facendo un campionato straordinario»