Intervenuto a Milan TV, Maurizio Ganz ha così parlato della sfida di questa sera tra Milan e Juventus a San Siro:

«Emozionante per tutti, per le squadre e per chi guarderà la partita. Per me sarà una serata particolare perché tornare a San Siro dopo una carriera da giocatore è un orgoglio estremo. Come ho detto a Valentina (Giacinti ndr). Daremo battaglia dal primo all’ultimo minuto, le ragazze lo sanno perché l’abbiamo sempre fatto. Giocare a San Siro è anche un premio per le giocatrici, se lo meritano. Le sensazioni sono buone, abbiamo preso diversi giocatrici stranieri e anche italiane interessanti, abbiamo cambiato modulo di gioco e ci vorrà ancora un po’ di tempo ma siamo sulla strada giusta. Le ragazze danno il 100% in tutti gli allenamenti, come dico sempre alla squadra, le vittorie si costruiscono in settimana».