Ganz a Milan Tv: «Oggi ci siamo divertiti, stiamo bene insieme e si vede»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Ganz, intervenuto a Milan Tv nel post gara contro la Samp ha commentato la vittoria delle rossonere

Maurizio Ganz, intervenuto a Milan Tv nel post gara contro la Samp ha commentato la vittoria delle rossonere:

«Oggi avevo detto prima della partita di dimenticare il risultato dell’andata e fare una grande gara e prestazione per migliorarci»

«Oggi la Sampdoria ci ha punito con un grandissimo gol no potevamo farci nulla, abbiamo fatto bene in fase difensiva, molto bene in fase offensiva, in questo periodo stiamo creando tanto e facendo tanti gol»