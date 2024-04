Galtier Milan (L’Équipe), c’è anche l’ex PSG per il post Pioli! Fissato un incontro con la società: tutti i DETTAGLI

Galtier Milan (L’Équipe), c’è anche l’ex PSG per il post Pioli! Fissato un incontro con la società rossonera: tutti i DETTAGLI sul francese

Dopo la sconfitta contro la Roma, il futuro di Pioli nella prossima stagione è stato delineato: molto probabilmente non sarà più l’allenatore del Milan. Per questo motivo la dirigenza rossonera sta già pensando al sostituto in panchina: tra i tanti nomi spunta anche quello di Galtier, ex allenatore del Lille, Nizza e del PSG.

Come riportato da L’Équipe, sarebbe previsto, già per la prossima settimana, un incontro tra l’entourage dell’allenatore e il Milan. Sono tanti i profili che il tecnico francese conosce nelle fila dei rossoneri: ha infatti allenato Leao, Maignan ed è amico della famiglia Hernandez in quanto ha giocato con il padre di Theo al Tolosa.