Galliani all’uscita dallo Sheraton: «Dopo 100 mercati quest’anno sono libero! Sono qui perchè…». Segui le ultimissime

La recente sessione di mercato invernale si è chiusa lasciando un vuoto insolito nei corridoi degli hotel milanesi. Per la prima volta dopo decenni, una figura iconica è rimasta ai margini delle trattative frenetiche: parliamo di Adriano Galliani, lo storico dirigente brianzolo e architetto dei successi più luminosi della storia milanista, che quest’anno non ha operato su alcun tavolo ufficiale. Dopo aver lasciato il Monza in estate a seguito del cambio di proprietà, l’ex amministratore delegato ha vissuto queste settimane da spettatore, segnando la fine di un’epoca per il calciomercato italiano.

Il ritorno all’Hotel Sheraton e le parole a Sportitalia

Nonostante l’assenza di un incarico operativo, il richiamo del calcio resta irresistibile. Secondo quanto riportato da Sportitalia (fonte dell’indiscrezione), Galliani è stato intercettato lunedì pomeriggio presso l’Hotel Sheraton, sede storica delle trattative. La sua presenza, tuttavia, non era legata a nuovi acquisti, bensì alla partecipazione alla registrazione di un podcast.

PAROLE – «Sono venuto a fare un podcast, perché dopo 100 mercati quest’anno sono libero. I miei colpi quest’anno non ci sono ma li ho raccontati nel podcast. Commento generale su questo mercato? No, no, arrivederci (ride, ndr)»