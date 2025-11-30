Galliani Milan, ritorno ancora possibile? Solo in questo caso: condizioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il nome di Adriano Galliani, lo storico ex amministratore delegato del Milan e figura chiave dell’epoca berlusconiana, continua ad animare le discussioni e i sogni di mercato tra i tifosi rossoneri. L’ipotesi di un suo clamoroso ritorno in dirigenza è stata analizzata nel dettaglio da Carlo Pellegatti, il noto giornalista di fede milanista, attraverso un video sul suo canale YouTube (Fonte: Video YouTube Carlo Pellegatti).

Pellegatti ha voluto chiarire le condizioni imprescindibili che potrebbero sbloccare il rientro dell’esperto dirigente, descrivendo la sua posizione attuale come di “stand-by”.

Le Condizioni Imprendibili: Elliott e la Stabilità Finanziaria

Secondo l’analisi del giornalista, il destino di Galliani è inscindibilmente legato non a decisioni tecniche o a mutamenti immediati nell’organigramma, ma a due fattori esterni di natura economico-finanziaria:

Futuro Finanziario del Club: La stabilità e le prospettive economiche del Diavolo devono essere definite in modo chiaro e duraturo. Galliani, da uomo di finanza e risultati, non si muoverebbe senza un progetto solido e sostenibile. Posizione del Fondo Elliott: Il ruolo del fondo d’investimento statunitense è cruciale. La sua presenza o un eventuale disimpegno modificherebbe radicalmente lo scenario dirigenziale e le strategie operative a lungo termine.

Finché questi aspetti macroeconomici non saranno definiti, l’ex AD rimarrà fuori dai giochi operativi.

L’Eredità e la Convivenza con Allegri e Tare

L’eventuale ritorno di Galliani aprirebbe un nuovo capitolo nella struttura dirigenziale del Milan, attualmente guidata nel settore tecnico dal Direttore Sportivo Igli Tare, l’ex dirigente laziale noto per la sua visione internazionale. La sua figura dovrebbe integrarsi o sostituirsi a ruoli già esistenti.

Dal punto di vista tecnico, Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano, ha sempre avuto un rapporto complessocon le figure dirigenziali forti. Se Galliani tornasse, dovrebbe esserci una chiara delimitazione dei poteri per evitare sovrapposizioni o conflitti con l’area tecnica, soprattutto ora che Allegri sta costruendo un Milan pratico e solido.

La tifoseria rossonera è divisa tra il romanticismo del passato vincente e la necessità di una dirigenza moderna. La situazione di stand-by evidenziata da Pellegatti suggerisce che il dibattito è destinato a rimanere vivo, in attesa di sviluppi finanziari che potrebbero riscrivere il futuro del club