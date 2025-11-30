Galliani, spuntano le condizioni per il ritorno dello storico AD: pista ancora viva, intreccio col fondo Elliott

Galliani è pronto a tornare a Milanello, ma solo quando Cardinale o un altro socio avranno chiuso definitivamente i conti con l’attuale fondo

Il possibile ritorno di Adriano Galliani a Milano è un argomento che continua ad alimentare il dibattito tra i tifosi rossoneri. Sulla questione è intervenuto Carlo Pellegatti, storico giornalista di fede milanista, attraverso un video su YouTube, chiarendo le condizioni imprescindibili per il rientro dell’ex amministratore delegato. Secondo Pellegatti, Galliani è in una condizione di stand-by e il suo destino è legato esclusivamente al futuro finanziario del club e alla posizione del fondo Elliott.

Il giornalista ha spiegato nel dettaglio il meccanismo che sbloccherà la situazione:

PAROLE – «Adriano Galliani è li in stand-by. Nel momento in cui Cardinale, o un altro fondo o societa, rileveranno il credito di Elliot e quindi in quel caso Cardinale chiuderebbe il credito con Elliot, Elliot chiuderà i rapporti con il Milan e Galliani arriverebbe il giorno dopo. Galliani non viene in questo momento, e anche giustamete, perchè in questo momento c’è il fondo Elliot che ha i suoi uomini, le sue figure, le sue emanazioni». Il nodo cruciale risiede quindi nella presenza degli uomini di Elliott all’interno della struttura societaria, una condizione che Galliani, per sua scelta, non accetta.

Galliani, le condizioni per il ritorno al Milan

Perché il grande cambiamento si realizzi è necessario che il fondo Elliott lasci totalmente il Milan. Solo quando si cambierà tutto, Adriano Galliani arriverà al Milan. Si tratta solo di attendere i tempi tecnici: «Si tratta di attendere se e quando, magari tra 1 mese, magari tra 3 mesi, magari tra 1 anno, non lo sappiamo». Nel frattempo, Galliani continua a tifare per il Milan e a essere vicino con il cuore alla squadra, in una situazione chiara che vede spesso le vecchie glorie rossonere invitate agli eventi, a differenza delle figure dell’attuale gestione.