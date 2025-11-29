Galliani: «Allegri è un manager, oltre che un allenatore. La storia dice che al primo anno...»

Galliani intervistato alla presentazione del libro ‘A corto muso’, ha parlato della lotta Scudetto, ovviamente lui spera nel Milan

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, intervenuto alla presentazione del libro ‘A corto muso’, ha speso bellissime parole per mister Massimiliano Allegri. Vari argomenti trattati, tra cui la lotta Scudetto.

Da tifoso del Milan, Galliani, ha dichiarato che spera nel successo del Diavolo, che è in piena corsa per il titolo con una serie di altre squadre.

SPERO NELLO SCUDETTO – «Max Allegri è anche un manager oltre che allenatore. Spero nello Scudetto del Milan, parlo da tifoso: la storia dice che Allegri al primo anno su una nuova panchina vince il campionato. È successo col Sassuolo in C e con Milan e Juventus in Serie A…».