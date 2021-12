Galliani: «Mercato di gennaio? Il Milan ha dirigenti bravi, sanno cosa fare»

Adriano Galliani, nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport, ha toccato diversi temi riguardanti il Milan: ecco le sue dichiarazioni

«Se servono acquisti sul mercato di gennaio? Per regola di vita non do consigli ai manager delle aziende che ho lasciato. Al Milan ci sono dirigenti bravi che sapranno che cosa fare, io adesso mi occupo del Monza e non degli affari di altri club. Da tifoso posso dire che penso che il Milan con la rosa al completo sia in grado di competere con l’Inter e da tifosissimo mi auguro che accada. Certo che dopo essere stato frenato dagli infortuni, Pioli dovrà fare i conti con la coppa d’Africa: il Milan perderà due pedine importantissime come Kessie e Bennacer, che sono fondamentali a maggior ragione nel sistema di gioco rossonero. La coppa d’Africa sarà un problema per molti, lo dico da amministratore delegato di un club che perderà l’unico giocatore di Serie B convocato per il torneo: Machin. Sappiamo tutti che rientrare dalla coppa d’Africa ed essere subito al top non è semplice, ma sono i prezzi da pagare, soprattutto per quello che riguarda i grandi club. Fare a meno di Kessie e Bennacer per oltre un mese non sarà semplice, ma resto convinto da tifoso che il Milan possa mantenersi competitivo.»