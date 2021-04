Galli: «Il rinnovo darà a Zlatan la spinta, campionato? Vi dico la mia»

Filippo Galli ha rilasciato una lunga dichiarazione per parlare della volata Champions, ecco le parole dell’ex storico giocatore rossonero

Filippo Galli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport ecco le sue parole:

Sulla lotta Champions: «Finora è stata una lotta equilibrata, basti pensare alla situazione del Milan. È stato al comando per più di metà del campionato. Eppure non è riuscito a guadagnare un vantaggio tale da tenere a distanza le rivali. Penso che proseguiremo su questo ritmo sino a maggio. Penso che alla fine riusciranno ad entrare nella massima competetizione europea Milan, Juventus e Atalanta».

Sugli uomini decisivi: «Ne scelgo tre: Ibrahimovic per il Milan, Gasperini per l’Atalanta e Chiesa per la Juventus».