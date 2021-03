Filippo Galli: «Su Locatelli non bisogna fare un errore»

Filippo Galli, ex direttore del settore giovanile del Milan, ha parlato di Manuel Locatelli

«Fare dietrologia non serve a nessuno. In ogni crescita ci sono momenti di regressione e determinate difficoltà. Personalmente credo che il distacco, seppur doloroso come raccontato da Manuel, gli abbia giovato.

Al Sassuolo è dovuto ripartire, si è dovuto ritrovare e ha avuto la fortuna di incontrare sul suo cammino un allenatore come De Zerbi, un formatore che tira fuori il meglio dai suoi giocatori. E poi penso che a Locatelli siano state d’aiuto anche le persone che gli stanno accanto».