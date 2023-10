Filippo Galli: «Vittoria meritata del Milan, con Giroud…». Le parole dell’ex rossonero dopo il successo a Genova in campionato

Le parole di Filippo Galli a Milan Tv nel post partita di Genoa Milan:

LE PAROLE – «Grande sofferenza nel finale, ma poi non c’è stato nulla in più per il Genoa. Vittoria meritata del Milan, con Giroud in porta nel finale, è stato incredibile. Questa è una squadra che ha tanto carattere, mi è piaciuto molto l’atteggiamento nel secondo tempo»