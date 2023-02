Galeone: «Chi servirebbe ad Allegri? Uno tra Giuntoli e Massara»

Giovanni Galeone torna a dire la sua sull’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport

«Chi servirebbe di più ad Allegri nella Juventus? Marotta. Dirigente equilibrato ed esperto, conosce il calcio e si confronta con l’allenatore. Non a caso con lui Max ha raggiunto due volte la finale di Champions League. E assieme all’amministratore delegato dell’Inter servirebbe anche un direttore sportivo come Giuntoli o Massara. Guardate cosa ha fatto Giuntoli in estate: tutti piangevano per gli addii di Insegne, Koulibaly e degli altri big, e il ds del Napoli assieme a Spalletti ha acquistato dei giocatori fantastici. Non abbiamo ancora parlato del futuro di Max. Non solo lui, ma io lo vedrei bene anche all’estero, dove sarebbe potuto andare anche in passato. Gli consiglierei un giretto in Inghilterra»