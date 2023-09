Galderisi: «Scudetto? La Juve deve lottare per tanti motivi»

L’ex attaccante bianconero, Giuseppe Galderisi, ha parlato di alcuni temi riguardanti la Juve come la lotta allo scudetto

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24.com, Giuseppe Galderisi ha analizzato il momento della Juve e parlato della lotta scudetto contro Napoli, Milan ed Inter a cui i bianconeri non possono sottrarsi.

LE PAROLE – «La Juve deve lottare per lo Scudetto per tanti motivi: perchè ha qualità e perchè è una squadra forte, ma anche perchè purtroppo non gioca le coppe e quindi ha più tempo per preparare le partite durante la settimana. Chi ha giocato sa cosa vuol dire non avere altri impegni oltre al campionato, aiuta anche a limitare di molto il rischio infortuni».

