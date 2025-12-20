Calciomercato
Gabriel Jesus, suggestione ancora viva: attaccante riproposto nelle ultime ore, la posizione dei rossoneri
Gabriel Jesus, l’attaccante dell’Arsenal nelle ultime ore è stato riproposto in prestito secco fino a giugno: valutazioni in corso
Mentre i motori per l’arrivo di Niclas Füllkrug sono già caldissimi, un nuovo nome di caratura mondiale scuote il mercato rossonero. Secondo quanto anticipato dall’esperto di mercato Gianluigi Longari (Sportitalia), l’entourage di Gabriel Jesus avrebbe nuovamente proposto l’attaccante brasiliano al Milan, aprendo scenari inaspettati per il reparto offensivo di Massimiliano Allegri.
Gabriel Jesus, un’avventura ai titoli di coda?
Il cammino di Gabriel Jesus all’Arsenal sembra ormai segnato da una serie di sfortunati infortuni, tra cui la rottura del legamento crociato che lo ha tenuto ai box per quasi tutto il 2025.
- Voglia di riscatto: Il brasiliano cerca un progetto dove ritrovare continuità e centralità, anche per convincere il CT Ancelotti in vista del Mondiale 2026.
- La formula: L’entourage ha sondato il terreno per un prestito secco, una soluzione che permetterebbe al Milan di aggiungere qualità pura senza un esborso immediato per il cartellino.
Valutazioni interne: Nkunku sotto esame
L’eventuale arrivo di Gabriel Jesus non sarebbe un’alternativa a Füllkrug (scelto per sostituire l’infortunato Gimenez), ma un’aggiunta dettata dal rendimento deludente di Christopher Nkunku.
- Post-Natale decisivo: La dirigenza rossonera ha preso tempo. Un nuovo contatto tra le parti è già fissato per i giorni immediatamente successivi alle festività natalizie, quando si capirà se l’investimento sull’ingaggio del brasiliano (circa 7 milioni netti, di cui il Milan potrebbe chiederne il pagamento parziale all’Arsenal) sia sostenibile.