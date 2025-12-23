Calciomercato
Gabriel Jesus, bomba dal Brasile: Milan in pole con l’addio di Nkunku. Spunta la formula dell’operazione con l’Arsenal
Gabriel Jesus, dal Brasile assicurano: prestito di 6 mesi al Milan con la possibile partenza di Nkunku dal club rossonero a gennaio
Il mercato invernale del Milan potrebbe trasformarsi in un vero e proprio valzer di stelle internazionali. Mentre la dirigenza ha già blindato l’arrivo di Niclas Füllkrug per tamponare l’emergenza centravanti, si apre un caso clamoroso legato a Christopher Nkunku. Nonostante il pesante investimento estivo (circa 37 milioni più bonus), il francese non ha convinto Massimiliano Allegri e la sua permanenza a San Siro è tutt’altro che certa.
Gabriel Jesus e il caso Nkunku: ipotesi prestito per rilanciarsi
Dopo un avvio difficile e zero reti in campionato, il Milan sta seriamente valutando di cedere Nkunku in prestito per sei mesi. L’obiettivo sarebbe duplice: permettere al giocatore di ritrovare fiducia e minutaggio altrove (evitando una svalutazione eccessiva in panchina) e liberare spazio per un profilo più funzionale al 3-5-2 di Allegri. Il suo agente, Pini Zahavi, è già al lavoro per sondare possibili destinazioni, con sirene che arrivano anche dall’Arabia Saudita.
La suggestione brasiliana: Gabriel Jesus
Se Nkunku dovesse partire, la stampa brasiliana e diverse fonti italiane (tra cui il Corriere dello Sport) confermano che il nome di Gabriel Jesus è tornato prepotentemente di moda. L’attaccante dell’Arsenal è stato offerto più volte ai rossoneri dal suo entourage.
- Voglia di Mondiale: Dopo il rientro dal grave infortunio al ginocchio, Jesus sta trovando poco spazio con Arteta. Il brasiliano è “disperato” per ottenere minutaggio ed evitare di perdere il treno per i Mondiali 2026.
- La formula: Il Milan potrebbe spuntare un prestito semestrale con diritto di riscatto, una soluzione perfetta per testare le condizioni fisiche del giocatore prima di un eventuale impegno a lungo termine.
- L’ostacolo Arteta: Nonostante le voci, il tecnico dell’Arsenal ha recentemente dichiarato di voler trattenere il giocatore, considerandolo un elemento di valore per la rosa dei Gunners.