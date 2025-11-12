Gabbia titolare in Moldavia Italia? Le ultime indiscrezioni sul difensore del Milan non lasciano dubbi. Gattuso...

Connect with us

Milan news 24

Published

8 minuti ago

on

By

gabbia italia nazionale

Gabbia, difensore del Milan, con ogni probabilità partirà titolare domani sera nella gara tra Moldavia e Italia: le ultime

Secondo le indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, il CT azzurro si appresta a schierare una formazione che vede l’inserimento di alcuni elementi chiave per la sfida contro la Moldavia, valida per le Qualificazioni Mondiali.

Tra i titolari previsti, spicca la presenza di Matteo Gabbia. Il difensore del Milan, sempre più apprezzato per la sua determinazione e solidità, dovrebbe comporre la linea difensiva azzurra.

Gabbia titolare? La probabile formazione

L’Italia (che secondo le ultime news dovrebbe giocare con un 4-4-2) vedrà questa composizione, con Gabbia al centro della difesa:

  • Portiere: Donnarumma
  • Difesa: Bellanova, Mancini, Gabbia, Cambiaso
  • Centrocampo: Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni
  • Attacco: Raspadori, Scamacca

Questa scelta evidenzia la volontà di dare continuità e fiducia al centrale rossonero in un momento cruciale per la Nazionale.

