Gabbia titolare in Moldavia Italia? Le ultime indiscrezioni sul difensore del Milan non lasciano dubbi. Gattuso...

Gabbia, difensore del Milan, con ogni probabilità partirà titolare domani sera nella gara tra Moldavia e Italia: le ultime
Secondo le indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, il CT azzurro si appresta a schierare una formazione che vede l’inserimento di alcuni elementi chiave per la sfida contro la Moldavia, valida per le Qualificazioni Mondiali.
Tra i titolari previsti, spicca la presenza di Matteo Gabbia. Il difensore del Milan, sempre più apprezzato per la sua determinazione e solidità, dovrebbe comporre la linea difensiva azzurra.
Gabbia titolare? La probabile formazione
L’Italia (che secondo le ultime news dovrebbe giocare con un 4-4-2) vedrà questa composizione, con Gabbia al centro della difesa:
- Portiere: Donnarumma
- Difesa: Bellanova, Mancini, Gabbia, Cambiaso
- Centrocampo: Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni
- Attacco: Raspadori, Scamacca
Questa scelta evidenzia la volontà di dare continuità e fiducia al centrale rossonero in un momento cruciale per la Nazionale.