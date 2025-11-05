Gabbia leader difensivo del Milan di Allegri! Tutti i minuti in campo: il dato. Segui le ultimissime sui rossoneri

La rinascita difensiva del Milan è uno dei temi più caldi di questa stagione. Al ritorno di Massimiliano Allegri (il pragmatico tecnico livornese) sulla panchina rossonera, la priorità era chiara: ricostruire la solidità. I risultati non sono tardati ad arrivare, e un nome su tutti spicca per affidabilità e costanza di rendimento: Matteo Gabbia.

🧱 La Crescita Esponenziale della Difesa

Come riferisce La Gazzetta dello Sport questa mattina, Gabbia (il roccioso difensore italiano) ha notevolmente innalzato il suo livello di performance rispetto alla scorsa stagione. Ma non è solo: anche i suoi compagni di reparto già presenti in rosa, come Fikayo Tomori (il veloce centrale inglese) e Strahinja Pavlovic (il possente difensore serbo), stanno vivendo una vera e propria seconda giovinezza sotto la cura del mister Allegri.

Il tecnico ha saputo valorizzare al massimo il materiale umano a disposizione, dimostrando che i problemi del passato non erano solo legati alla qualità individuale, ma anche alla gestione tattica e alla mentalità difensiva.

⏰ Record di Minutaggio: Gabbia, l’Unico Sempre in Campo

Ciò che rende la sua performance unica è il minutaggio in campionato: Matteo Gabbia ha collezionato finora 900 minuti in Serie A. Significa che il difensore è stato schierato sempre titolare nelle prime 10 giornate e, dato ancora più significativo, non è mai stato sostituito.

Gabbia è, di fatto, l’unico giocatore dell’intera rosa milanista ad essere rimasto costantemente in campo in Serie A. Una statistica che sottolinea l’estrema fiducia che Allegri ripone nelle sue doti difensive e nella sua concentrazione costante. In questa speciale classifica interna, è un punto di riferimento, mentre alle sue spalle, in termini di impiego, si piazza Modrić (il talentuoso centrocampista) con 975′ giocati, a testimonianza della sua centralità assoluta.

💼 La Gestione Tare-Allegri: Puntare sulle Certezze

L’affidabilità di Gabbia è un elemento cruciale nella visione tattica di Massimiliano Allegri, che ama costruire le sue squadre partendo da certezze difensive. La stabilità garantita dal difensore italiano permette al Diavolo di spingere con maggiore convinzione in avanti.

Anche il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare (l’ex dirigente della Lazio, ora al timone della strategia sportiva), guarda con soddisfazione all’evoluzione di Gabbia. Avere in casa un difensore solido e costante riduce la necessità di interventi massicci sul mercato, permettendo ai rossoneri di concentrare le risorse su altri ruoli. Gabbia è la perfetta incarnazionedel lavoro duro e della rinascita tecnica voluta dal nuovo corso.