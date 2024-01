Gabbia subito titolare? A cosa pensa Pioli per Empoli Milan di oggi

Gabbia subito titolare? A cosa pensa Pioli per Empoli Milan, gara in programma oggi alle 12:30 al Castellani

Il Milan oggi sarà ospite dell’Empoli nel lunch match domenicale in programma al Castellani. Pioli potrà contare su un elemento in più in difesa: si tratta di Matteo Gabbia.

Il difensore è rientrato in settimana dal prestito al Villarreal ed è subito arruolabile. Tuttavia secondo quanto riportato da Sky Sport dovrebbe partire dalla panchina: Pioli è pronto ad affidarsi alla coppia Kjaer-Theo Hernandez.