Gabbia, cuore milanista: «Sarei ancora un privilegiato. Momenti che non si possono rimpiazzare»

Gabbia in un’intervista ha parlato delle possibilità che ha il Milan di vincere lo Scudetto in questa stagione

Matteo Gabbia ha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio e alla Rivista Undici, nella quale ha commentato anche della lotta Scudetto e delle possibilità che il Milan ha di vincere il titolo dopo quello del 2022. Queste le sue parole:

SEGUIAMO IL MISTER – «Non è un qualcosa che al momento ci ruba delle energie, anzi ci sta stimolando. Abbiamo la lucidità di seguire il mister che ci fa pensare partita per partita e poi vedere a marzo come siamo messi».

SAREI ANCORA UN PRIVILEGIATO – «Nello Scudetto del 2022 mi sono sentito parte della squadra, ho avuto la fortuna di giocare, di vivere un gruppo speciale. Se dovesse arrivare un altro Scudetto sarò ancora un privilegiato. Le emozioni vissute con mister Pioli quell’anno non possono essere rimpiazzate».