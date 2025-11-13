Gabbia a Sky: «Vogliamo vincere questa sera. Gattuso CT? Essendo entrambi milanisti sono contento di...»

Gabbia, difensore del Milan e della Nazionale, ha parlato poco prima dell’impegno di questa sera contro la Moldova: le dichiarazioni

Matteo Gabbia, difensore rossonero e riserva di lusso in Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match tra Moldavia e Italia, focalizzandosi sull’ambizione del gruppo.

Le Parole Del Centrale Rossonero

Ecco le dichiarazioni integrali del giovane difensore:

Siamo carichi, abbiamo l’ambizione di continuare una striscia di risultati positivi. Questa è la nostra ambizione stasera, vogliamo vincere e portare a casa i tre punti.

Le parole al miele di Gattuso verso di lei?

Sono molto contento onestamente. Per me che sono tifoso del Milan lui ha sempre rappresentato tanto ed è bello condividere questo percorso con lui, ma devo dimostrare ogni giorno di meritare questa maglia e la sua fiducia.

L’umore all’interno dello spogliatoio come è?

L’aria è molto positiva, stiamo cercando di crescere e migliorare, cercando di lavorare sui margini di miglioramento per essere pronti per le prossime partite.