Connect with us

HANNO DETTO

Gabbia a Sky: «Vogliamo vincere questa sera. Gattuso CT? Essendo entrambi milanisti sono contento di...»

HANNO DETTO

Riccio (vice di Gattuso) a Sky: «Atteggiamento e cultura del lavoro sono cresciuti. Ecco cosa ci aspettiamo stasera»

HANNO DETTO

Mercato Milan, il centrocampista deciderà il suo futuro a fine stagione! Le ultime da Matteo Moretto

HANNO DETTO

Biasin dice la sua verso il derby: la pausa nazionali in periodo calmo per le milanesi? Le parole

HANNO DETTO

Ancelotti si racconta ad AS! L'elogio a Cristiano Ronaldo e il complimento a Modric: le dichiarazioni

HANNO DETTO

Gabbia a Sky: «Vogliamo vincere questa sera. Gattuso CT? Essendo entrambi milanisti sono contento di…»

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

gabbia italia nazionale

Gabbia, difensore del Milan e della Nazionale, ha parlato poco prima dell’impegno di questa sera contro la Moldova: le dichiarazioni

Matteo Gabbia, difensore rossonero e riserva di lusso in Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match tra Moldavia e Italia, focalizzandosi sull’ambizione del gruppo.

Le Parole Del Centrale Rossonero

Ecco le dichiarazioni integrali del giovane difensore:

Siamo carichi, abbiamo l’ambizione di continuare una striscia di risultati positivi. Questa è la nostra ambizione stasera, vogliamo vincere e portare a casa i tre punti.

Le parole al miele di Gattuso verso di lei?

Sono molto contento onestamente. Per me che sono tifoso del Milan lui ha sempre rappresentato tanto ed è bello condividere questo percorso con lui, ma devo dimostrare ogni giorno di meritare questa maglia e la sua fiducia.

L’umore all’interno dello spogliatoio come è?

L’aria è molto positiva, stiamo cercando di crescere e migliorare, cercando di lavorare sui margini di miglioramento per essere pronti per le prossime partite.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.