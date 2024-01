Matteo Gabbia ha parlato a Milan TV dopo il ritorno a Milan dal prestito al Villarreal. Le sue dichiarazioni

Matteo Gabbia, fresco di ritorno in rossonero, si è raccontato a Milan TV.

RITORNO AL MILAN – «È un ritorno che è stato abbastanza veloce. Il prestito era di un anno, in pochissimo tempo sono tornato. Su tante cose è come non essere mai andato via. Ho sempre avuto un bel rapporto con i compagni, con lo staff. Rivederli è qualcosa di bellissimo».

COME E’ STATO IN SPAGNA – «Molto bene. Non immaginavo di stare così bene. Ho avuto varie esperienze con vari allenatori e sono stato bene, mi hanno aiutato. Me la porterò nel cuore».

POBEGA – «Amicizia che va oltre il campo. Anche se distanti siamo stati molto vicini, quando c’era la pausa della Nazionale è venuto a Valencia. Ha avuto questo infortunio ora, ma con la sua professionalità tornerà bene, in forma».

TANTI GIOVANI – «Ci siamo passati anche noi, vedere questi ragazzi fa tanto piacere. Li conoscevo già, spero che ci possano dare una mano quotidiana per rendere la squadra più forte».

ALLENAMENTI – «Mi sono sempre allenato bene anche in Spagna per essere il migliore possibile. Conosco il mister, i compagni, questi giorni mi rinfrescheranno la memoria su cosa c’è da fare. Ma so dove sono, ho già vissuto questo ambiente, siamo pronti per questi 6 mesi dell’anno».

GIOCARE TANTO – «Ho avuto la fortuna di giocare ogni 3 giorni anche in Spagna, è dura ma anche stimolante. Siamo in corsa su 3 competizioni, dobbiamo avere l’ambizione di portare a casa tutte le partite».

EMPOLI MILAN – «È una partita difficile, giochiamo su un campo difficile contro un avversario tosto. Dovremo prendere questa partita bene e mettere in campo la nostra miglior versione».