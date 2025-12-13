Gabbia Milan, record di minuti in campo tra tutti i rossoneri. Segui le ultimissime sui rossoneri

Dopo la preziosa vittoria conquistata in trasferta contro il Torino di Marco Baroni, il Milan si prepara a tornare in campo per la Serie A in un orario inusuale: il lunch match delle ore 12:30 di questa domenica. L’avversario sarà il Sassuolo, una squadra che, nonostante le posizioni di classifica, si è dimostrata storicamente difficile da affrontare, specialmente tra le mura amiche di San Siro.

Il Diavolo, sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, è chiamato a dare continuità ai risultati per non perdere terreno cruciale in campionato, un obiettivo primario sostenuto dal nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare.

Sassuolo: L’Avversario Storicamente Ostico del Milan

È quasi un paradosso calcistico: le partite tra i rossoneri e i neroverdi sono state negli ultimi anni caratterizzate da grande tensione, estremo equilibrio e, spesso, colpi di scena inattesi. Il Sassuolo ha saputo spesso esaltarsi a San Siro, trasformando quello che per il Milan dovrebbe essere un vantaggio ambientale in una vera e propria trappola tattica.

Questa storica difficoltà rende la sfida di domenica un banco di prova fondamentale per la maturità e la concentrazionedei giocatori milanisti. Allegri, il tecnico toscano di grande esperienza, ha lavorato intensamente in settimana per instillare nei suoi uomini la giusta cattiveria agonistica sin dal fischio d’inizio, essenziale per non subire l’aggressività tipica degli emiliani.

L’Obiettivo di Allegri e Tare: Stabilizzare il Rendimento

La vittoria contro il Torino ha confermato la capacità di reazione del Milan, ma l’obiettivo di Allegri è trovare una maggiore costanza e un approccio impeccabile in ogni frazione di gioco. Il Sassuolo di Alessio Dionisi è un avversario che basa il suo gioco sulla velocità e sulle transizioni offensive, caratteristiche che il Diavolo dovrà neutralizzare con una difesa solida e un centrocampo compatto.

Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio ora al timone sportivo del Milan, considera questa partita un passaggio obbligato per affrontare con serenità la prossima trasferta di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Il successo non è solo una questione di punti, ma un segnale di forza e coesione che la squadra deve lanciare al campionato. La concentrazione dovrà essere massima, soprattutto nell’inusuale orario del pranzo.