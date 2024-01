Gabbia Milan: il racconto del ritorno in rossonero del difensore

Gabbia Milan: il racconto del suo ritorno tra visite mediche e firma. Le prime ore del difensore in rossonero

È Matteo Gabbia il primo rinforzo di gennaio del calciomercato Milan. Il difensore si è sottoposto oggi alle visite mediche di rito, per poi mettersi subito a disposizione di Stefano Pioli per la trasferta di Empoli. Milannews24 ha seguito LIVE la prima giornata in rossonero con tutti gli aggiornamenti in diretta.

Ore 07.30 – Matteo Gabbia è il primo rinforzo del calciomercato invernale del Milan. I rossoneri, vista l’emergenza infortuni in difesa, hanno deciso di interrompere in anticipo il prestito del difensore dal Villarreal. Gabbia è atterrato ieri sera in Italia, intorno alle 20.40, è ha rilasciato queste parole (LEGGI QUI: PRIME PAROLE DI GABBIA)

Ore 9:00 – Gabbia a disposizione: oggi le visite, Pioli può contarci già per l’Empoli

Ore 11:40 – Gabbia Milan, UFFICIALE il ritorno in rossonero: il comunicato del club