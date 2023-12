Gabbia Milan, il Villarreal chiede un compenso per liberarlo prima di giugno? Ultime

Gabbia Milan, il Villarreal chiede un compenso per liberarlo prima di giugno? Le ULTIME sul futuro del difensore

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Matteo Gabbia. Come riportato da Relevo, il Villarreal sa che l’intenzione del Milan è quella di riportarlo a Milano.

Tuttavia, secondo quanto si apprende, potrebbe decidere di chiedere un piccolo compenso economico ai rossoneri per interrompere in anticipo il prestito, in scadenza a giugno.