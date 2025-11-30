Gabbia ringrazia i tifosi, messaggio chiaro per Maignan: gesto da leader, il Milan spera – FOTO

Connect with us

Gabbia

Gabbia nel suo post Instagram ha ringraziato i tifosi presenti allo Stadio San Siro. E nei commenti risponde a Maignan con un chiaro messaggio

«Grazie San Siro – Siete Unici. Avanti Milan!!! ❤️🖤. Grande Vittoria ragazzi», questo il messaggio mandato da Matteo Gabbia sul proprio profilo Instagram al termine di Milan-Lazio. Vittoria per 1-0 che ha portato i biancocelesti momentaneamente al primo posto in classifica, in attesa di Roma-Napoli.

Tra i commenti c’è anche quello di Mike Maignan, portiere che si sta prendendo sempre di più la scena in questa prima metà di stagione. Al francese ha risposto lo stesso Gabbia con un messaggio che sembra piuttosto chiaro, un invito a rinnovare il contratto.

WhatsApp Image 2025 11 30 at 13.50.24

Il suo legame con i rossoneri scade al 30 giugno del 2026, e al momento non sembra affatto vicino alla firma. Però all’interno del Milan c’è chi spinge con forza ed insistenza. I tifosi e l’intero ambiente rossonero condividono sicuramente il messaggio di Gabbia.

