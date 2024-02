Gabbia elogiato dai giornali: «Altro che minestra riscaldata, a tratti sembra che…». Le pagelle della Gazzetta

La Gazzetta dello Sport ha voluto elogiare Matteo Gabbia dopo la bella prestazione offerta a Frosinone, condita anche da un suo gol utile a dare il via alla rimonta rossonera.

Non è una minestra riscaldata, casomai una focaccia croccante – sentenzia il quotidiano – A tratti sembra che sia lui a sorreggere Kjaer e non il contrario. Il gol come premio: voto 7.