Gabbia e Bartesaghi incrociano Dimarco e Pio Esposito: sfida nella sfida nella stracittadina di San Siro

Gabbia e Bartesaghi, nel derby di domani sera contro l’Inter, incrociano i due nerazzurri Dimarco e Pio Esposito: sfida nella sfida

La strada che dal vivaio porta al Derby della Madonnina è un percorso di DNA che, prima o poi, conduce i talenti alla meta. San Siro li riconosce al primo sguardo: sono i figli di Inter e Milan che incarnano la stracittadina sulla pelle.

I debuttanti: Esposito e Bartesaghi

Domani sera, gli occhi dei 75mila si poseranno su due debuttanti speciali, con appena 39 anni in due: Pio Esposito (Inter) e Davide Bartesaghi (Milan). Nonostante l’inesperienza (il milanista ha solo 2 minuti di Derby in Coppa Italia), le aspettative sono alte, bilanciate da un abbondante senso di protezione e affetto: questa partita è casa loro.

Pio Esposito: Partito da Castellammare, è sbarcato all’ Inter con i fratelli. Nelle giovanili, ha incrociato Chivu che lo nominò capitano Primavera (e lui rispose con una tripletta ). A vent’anni, ha segnato il suo primo gol in Serie A a Cagliari.

Il terzino sinistro fu subito notato da Pippo Inzaghi e Maldini. Dopo i derby battagliati in Under 17 e Primavera contro Esposito, ha assaggiato i big del Milan con la tournée USA e l'esordio.

I pianeti si sono allineati: Bartesaghi è il candidato per la corsia mancina contro Carlos Augusto. Esposito aspetterà in panchina il segnale di Chivu per il suo battesimo in prima squadra.

I veterani D.O.C.: Dimarco e Gabbia

A fare da apripista ci sono Federico Dimarco e Matteo Gabbia, due veterani che hanno dovuto lottare per conquistare il proprio posto.

Federico Dimarco: Nerazzurro dalla nascita , oggi è una colonna dell’Inter. Non è solo un esempio per Pio, ma un fornitore di palloni d’oro : a Cagliari, l’ assist per il primo gol in A di Esposito fu suo. C’è il suo mancino sullo Scudetto della seconda stella .

Dopo prestiti (Lucchese, Villarreal), è tornato per riabbracciare il Diavolo ed è diventato leader e intoccabile per Allegri. Per i tifosi, è un'icona grazie alla zuccata letale che interruppe la serie di sconfitte nel derby della scorsa stagione.

Nell’ultimo Derby decisivo, due gol su tre furono firmati dai figli del derby (Dimarco e Gabbia): no, il DNA non mente.

