Futuro Pioli, Furlani lo conferma ma per restare al tecnico serve questa cosa. ULTIMISSIME

Futuro Pioli, Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha confermato ancora una volta il tecnico: ma per restare serve questo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha confermato ancora una volta Stefano Pioli sulla panchina rossonera allontanando le tante voci relative ad Antonio Conte come successore dell’ex Bologna.

Tuttavia, osserva la Rosea, nonostante un contratto in essere fino al 2025 da 4.5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, per strappare il pass per la prossima stagione Pioli dovrà cercare di mantenere se non migliorare l’attuale terzo posto in campionato e soprattutto cercare di vincere l’Europa League. Solo in questo caso le chance di permanenza diverrebbero altissime.